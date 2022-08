Bekend Nederland rouwt om jeugdidool Olivia Newton-John

Bekende Nederlanders hebben maandagavond op sociale media verdrietig gereageerd op het overlijden van Olivia Newton-John. De actrice en zangeres, bekend van haar rol als Sandy in de musical Grease uit 1978, overleed op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker.

"Een jeugdidool is er niet meer!" twittert dj Erik de Zwart, die warme herinneringen koestert aan Newton-John. "Heb haar een keer ontmoet en mogen interviewen in Ahoy. Een legende."

Ook andere prominenten spreken van een jeugdidool. "Zoveel jeugdherinneringen. Veel te jong gestorven", schrijft acteur Jon van Eerd. "Ik was smoorverliefd op Olivia Newton-John uit Grease", deelt collega-acteur Diederik Ebbinge. "Op het verlegen kakmeisje dan. Toen ze op het eind strak in het leer en in de krul op die kermis verscheen was de lol er voor mij volledig af", voegt hij er met een kwinkslag aan toe.