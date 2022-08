Actrice Anne Heche in kritieke toestand na auto-ongeluk

De Amerikaanse actrice Anne Heche ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat ze met haar auto een woning in reed in Los Angeles. Op beelden is te zien hoe zowel de auto als het huis in brand vliegen na de crash.

Door onze nieuwsredactie

Volgens Amerikaanse media reed de 53-jarige Heche vrijdagochtend lokale tijd de woning in en vielen hier geen andere gewonden bij. Het kostte de brandweer ruim een uur om de brand te blussen. Heche zou vermoedelijk al eerder tegen een garage aan zijn gereden, waarna ze op hoge snelheid doorreed en later in het huis crashte. De autoriteiten hebben dit niet bevestigd.

Anne Heche werd begin jaren negentig bekend als actrice in de soap Another World, waar ze de tweeling Vicky Hudson en Marley Love speelde. Ze is ook bekend van de films Catfight, Donnie Brasco en Six days seven nights.

