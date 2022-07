Nichelle Nichols, Star Trek-luitenant Uhura, op 89-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse actrice Nichelle Nichols (89) is zaterdag overleden. Dat meldt haar zoon Kyle Johnson zondag op Facebook. Nichols is vooral bekend van haar rol als luitenant Uhura in de Star Trek-franchise.

Door: onze nieuwsredactie

Johnson laat weten dat "haar licht" zal blijven schijnen en zij "ons en toekomstige generaties" zal blijven inspireren. Bij het bericht deelt Johnson een foto van Nichols ster op de Hollywood Walk of Fame, met daarop een paar rode rozen.

Nichols rol als Nyota Uhura in Star Trek was baanbrekend. Ze speelde een zwarte vrouw in een belangrijke positie, wat in de jaren zestig niet vaak gebeurde op de Amerikaanse televisie. Ook was haar zoen met collega William Shatner de eerste zoen tussen een zwart en wit persoon op de Amerikaanse televisie.

