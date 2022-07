De Amerikaanse rockband The Killers komt volgend jaar met een nieuw album. Dat vertelt frontman Brandon Flowers aan muziekblad NME.

"We hadden een paar dagen vrij en Stuart kwam ons bezoeken", aldus Flowers. Met Stuart doelt de muzikant op producent Stuart Price, met wie de band over nieuwe ideeën praat. Ook staat Flowers in contact met producer Shawn Everett. "Het is fijn om die combinatie te hebben."

Mogelijk komt de band dit jaar al met nieuwe muziek. "Een complete plaat komt er waarschijnlijk pas begin volgend jaar, maar er komen zeker wat nummers dit jaar."

De rockband werd opgericht in 2002. Naast zanger Flowers bestaat de band uit gitarist Dave Keuning, gitarist en basgitarist Mark Stoermer en drummer Ronnie Vannucci. Het laatste album dat The Killers uitbrachten was Pressure Machine, dat in 2021 verscheen. 16 juli treedt de band op in de Ziggo Dome.