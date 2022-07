Een concert van de Britse zanger Harry Styles in Kopenhagen zondagavond is afgelast vanwege een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad. Een schutter opende het vuur en doodde meerdere mensen, ook raakten meerdere mensen gewond.

Een verdachte is aangehouden. Het gaat om een 22-jarige Deense man, maakte de politie zondag bekend. Een terroristisch motief wordt niet uitgesloten. Hoeveel doden en gewonden er zijn gevallen, is niet bekendgemaakt.



Styles zou optreden in de Royal Arena, vlak bij het winkelcentrum waar de schietpartij plaatsvond. Het concert was uitverkocht. Vlak voor de show oorspronkelijk van start zou gaan, maakte de politie bekend dat het optreden niet meer doorging.

De al aanwezige mensen worden door de politie uit de arena begeleid. Ze kunnen via de metro het gedeelte van de stad verlaten waar het winkelcentrum en de Royal Arena zijn. Ze worden naar een ander district van de stad gebracht. Ouders en naasten van de veelal jonge fans van de Britse artiest kunnen ze daar ophalen.