Programmamakers Tim den Besten en Nicolaas Veul komen met een nieuwe reeks van hun tv-programma 100 dagen. Dat vertelde Den Besten zaterdag in het online RTL-programma Achter Het Perfecte Plaatje Op Reis.

Het duo maakte eerder al de programma's 100 dagen voor de klas en 100 dagen in je hoofd. In het eerste deel van de reeks gingen de twee als stagiairs aan het werk op een middelbare school in Lelystad. In het tweede programma maakten ze kennis met de wereld van de psychiatrie door aan het werk te gaan in een psychiatrische kliniek.

Den Besten en Veul werken al tien jaar samen. Dat vieren de programmamakers deze zomer met een reis naar Berlijn, vertelden ze in het RTL-programma.

"We hebben zoveel meegemaakt samen", zegt Den Besten over de band die hij met Veul heeft. "Ik heb het met een meisje gedaan, we hebben in een bejaardentehuis gewoond, ons leven gelivestreamd, we zijn leraar geweest, in een psychiatrische inrichting geweest - niet als patiënten. Ik ben heel trots op hem en op ons. En ik vind het heel leuk dat we het al zo lang samen volhouden."

Wanneer het nieuwe programma te zien zal zijn, is nog niet bekend. De opnames worden eind dit jaar gemaakt.