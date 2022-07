COC Limburg is boos op jongeren die het pand van de organisatie in Maastricht al lange tijd lastigvalt. Jongeren dringen het gebouw binnen, schreeuwen homofobe leuzen en gooien flyers op straat. Zaterdag werd ontdekt dat wederom een foto van de vrijdag geopende tentoonstelling Pride Photo is beklad.

De COC spreekt van een respectloze actie en gaat samen met de gemeente Maastricht en een aantal lhbtiq+-vertegenwoordigers aangifte doen. Volgens de regionale COC wordt de intensiteit van de incidenten steeds heftiger.

Vrijdagavond drongen vijf jongeren het COC-pand binnen, waar ze probeerden de boel op stelten te zetten. Eerder werden ook al de ramen van het pand ingegooid.

"COC Limburg baalt ervan dat de tentoonstelling nu beklad is; veel mensen hadden zich erop verheugd", aldus de organisatie. "De tentoonstelling zou tot 21 juli blijven staan, waarbij het de bedoeling was om een dialoog op gang te brengen over vooroordelen, en de vaak benarde mensenrechtensituaties waar de lhbtiq+-gemeenschap wereldwijd mee te maken heeft."

Extreemrechtse jongeren schilderen 'gaybrapad' Leiden over

Er werden eerder lhbti-foto's beklad

Het is niet de eerste keer dat een foto van de rondreizende Pride Photo-tentoonstelling is beklad: eerder gebeurde dit in Vlissingen en Almere.

De co-curator van de tentoonstelling Jan Hoek zei eerder bij de NOS dat de foto-expo gewoon door moet gaan. Volgens hem zullen de bekladdingen blijven. "Maar je moet er niet te veel aandacht aan besteden en gewoon doorgaan."