Een Mexicaanse journalist is woensdag gedood toen hij zijn huis verliet. Dat heeft zijn werkgever, de lokale krant Expreso, bekendgemaakt. De dood van Antonio de la Cruz volgt op die van zeker acht andere mediawerkers die dit jaar in Mexico zijn vermoord vanwege hun journalistieke werk, zegt de mensenrechtenorganisatie Article 19.

De la Cruz woonde in Ciudad Victoria, de hoofdstad van de deelstaat Tamaulipas, net ten zuiden van de Amerikaanse staat Texas. De noordelijke grensstaten van Mexico zijn erg gewelddadig vanwege de strijd die concurrerende drugskartels voeren om lucratieve smokkelroutes.

Lokale journalisten die berichten over misdaad en corruptie zijn extra kwetsbaar. Uit de eerste aanwijzingen valt op te maken "dat zijn moord in verband kan worden gebracht met zijn politieke kritiek" als journalist, zegt Leopoldo Maldonado, regionaal directeur van Article 19 in Mexico en Centraal-Amerika.

De dochter van de journalist raakte bij de aanval gewond en verkeert volgens gouverneur Francisco Garcia Cabeza de Vacas in kritieke toestand. "We zullen niet stoppen voordat we de verantwoordelijken hebben gevonden, en we zullen ze straffen met het volle gewicht van de wet", zei de gouverneur.

Het moederbedrijf van de krant, Expreso-La Razon, eist gerechtigheid. De procureur-generaal van Tamaulipas heeft de zaak in onderzoek en laat weten dat de politie bewijsmateriaal verzamelt en jacht maakt op de aanvallers.