De roman Zuid-moeders breken niet van Kimberley Klaver wordt bewerkt tot dramaserie. Producent MediaLane heeft een optie gekregen op de verfilmingsrechten van het schrijversdebuut van de actrice.

Klavers boek verscheen dit voorjaar en kwam snel in de bestsellerlijst terecht. De roman gaat over een jonge moeder die in het Amsterdamse stadsdeel Zuid komt wonen. Die wereld van schone schijn, botox, roddels en rijkdom staat ver af van haar vrije, spirituele opvoeding.



"Tijdens het schrijven van dit boek heb ik altijd een serie in mijn achterhoofd gehad. Dit heeft waarschijnlijk te maken met mijn werk als actrice, waardoor ik heel erg in scènes denk", zegt Klaver.



"De wereld van Amsterdam-Zuid is natuurlijk een geweldige arena. Niet alleen voor een boek, maar ook zeker voor een televisieserie."



Of Klaver zelf een rol krijgt in de serie en wanneer de serie te zien verschijnt, is nog niet bekend.

MediaLane ontwikkelde het afgelopen jaar onder andere de series Maud & Babs voor Omroep MAX en Zina voor KRO-NCRV.