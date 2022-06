Maarten van Rossem wil graag door met het programma Hier zijn de Van Rossems, ondanks het overlijden van zijn zus Sis. Dat vertelde de 78-jarige wetenschapper en televisiecoryfee zondag in gesprek op NPO Radio 1. Maarten maakte het populaire programma met zijn zus en zijn broer Vincent.

"Wij willen er wel graag mee door", vertelde Van Rossem aan presentator Özcan Akyol. "De producent ook. De data zijn ingepland, het budget is er." De vorm van het programma zou wel iets aangepast moeten worden, beaamt de voormalig hoogleraar. "Als we het in dezelfde vorm voortzetten, dan gaan mensen zeker zeggen: wat jammer dat Sis er niet meer bij is. En dat is terecht."

Het plan is nu om iets anders met schilderijen te gaan doen. "Dat was het enige punt waarop we wel eens herrie met elkaar hadden", aldus Van Rossem. "Mijn zus was kunsthistoricus. En dus werd ze beïnvloed door de misvattingen die in de kunstgeschiedenis bestaan over wat mooie schilderijen zijn en wat niet. Kunsthistorici kennen geen mooie schilderijen, die kennen alleen maar interessante schilderijen." Deze zienswijze wordt door Van Rossem bestempeld als "poppenkast".

Van Rossem noemt de invloed van het overlijden van zijn zus "een schuurplek". "Het is een beetje zoals wanneer je een wielrenner ziet vallen die een heel eind over de weg doorschuift. Het ziet er verschrikkelijk uit en het doet ongetwijfeld hartstikke pijn. Maar ze klimmen daarna vrijwel altijd weer op de fiets: ze doen er een verbandje omheen en ze gaan weer door."