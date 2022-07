Uitgeverij brengt nieuwe bundel van in mei overleden Jeroen Brouwers uit

Atlas Contact brengt vrijdag de autobiografische bundel Alles echt gebeurd van de in mei overleden schrijver Jeroen Brouwers uit. De uitgeverij laat weten dat Brouwers "zeer intensief" aan de bundel heeft gewerkt.

Brouwers debuteerde in 1964 met de verhalenbundel Het mes op de keel en schreef tientallen boeken in zijn meer dan vijftig jaar durende carrière.



In 2001 verscheen Geheime kamers, zijn eerste echte bestseller en ook een van zijn meest onderscheiden boeken. Hiervoor ontving hij onder meer de AKO Literatuurprijs, De Gouden Uil en de Multatuliprijs. In 2018 kreeg Brouwers een eredoctoraat van de Radboud Universiteit.