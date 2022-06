NPO-bestuursvoorzitter Frederieke Leeflang wordt beveiligd vanwege bedreigingen die ze heeft ontvangen. Dat heeft een woordvoerder van de NPO bevestigd na berichtgeving van BNR hierover.

De bedreigingen zouden komen van sympathisanten van de omroep Ongehoord Nederland (ON). De woordvoerder van de NPO wil alleen bevestigen dat Leeflang wordt beveiligd maar wil niets zeggen over de bedreigingen.

De NPO wil een sanctie opleggen aan ON omdat de omroep volgens de ombudsman de journalistieke code van de NPO heeft geschonden. Gasten zouden er zonder weerwoord ongefundeerde uitspraken hebben gedaan en op deze manier nepnieuws hebben verspreid. Dit is in strijd met de afspraken die de NPO met de omroepen heeft gemaakt.

Op grond van de Mediawet kan de raad van bestuur van de NPO als sanctie maximaal 15 procent van het voor een omroep vastgestelde budget inhouden.