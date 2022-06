Manager Niek Murray kijkt tevreden terug op het verloop van Pinkpop. Het muziekevenement in Landgraaf stond dit jaar voor het eerst niet onder leiding van Jan Smeets.

'Mr. Pinkpop' Smeets was een van de oprichters van het festival en sindsdien altijd directeur, maar stopte in 2020 vanwege zijn gezondheid. Murray nam samen met Sierk Janssen en Tirsa Creusen het stokje van hem over. "Het was een flinke doop, maar we zijn tevreden", zei Murray zondag over zijn eerste optreden als festivalmanager.

"Jan heeft vijftig jaar Pinkpop op zijn manier gedaan. Bepaalde vernieuwingen zou hij zelf nooit gewild hebben. Wij wilden dat wel proberen. Nieuwe stuurlui", vat Murray samen. Smeets nam zaterdagavond afscheid van zijn publiek, vlak voor het concert van Pearl Jam.

Volgens Murray is het festival verder zonder noemenswaardige bijzonderheden verlopen, afgezien van de hitte vrijdag en zaterdag dan. "Er was meer druk op de EHBO", zei hij hierover. Hoeveel mensen door de hitte bevangen werden zei hij niet.

De programmering van het festival viel volgens Murray goed in de smaak bij het publiek. "De mix van muziek beviel goed, en met name bij de headliners Metallica en Pearl Jam zag ik mensen goed losgaan."

Vrijdag en zaterdag werd het festival bezocht door 70.000 mensen. Beide dagen waren - evenals de weekendkaartjes - uitverkocht. "Voor de zondag waren nog kaartjes verkrijgbaar", laat Murray weten. Hij schat het aantal bezoekers zondag op zo'n 58.000.