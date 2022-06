Kevin Spacey heeft in de rechtbank van Westminster in Londen gezegd "krachtig" te ontkennen dat hij schuldig is aan seksueel wangedrag. De acteur heeft vier aanklachten tegen zich lopen en moet op 14 juli terugkeren in de rechtbank. Hij mag de rechtszaak in vrijheid afwachten.

Spacey verscheen donderdag voor het eerst in de rechtbank vanwege de zaak die tegen hem loopt. Drie mannen hebben gezegd dat de acteur zich diverse keren aan hen heeft vergrepen. Bij een van die vergrijpen zou er sprake zijn geweest van ongewilde penetratie.

De 62-jarige acteur heeft altijd gezegd onschuldig te zijn en benadrukte dat nogmaals in de rechtbank. De verschillende incidenten zouden hebben plaatsgevonden tussen 2005 en 2013.

Omdat Spacey verplichtingen heeft in de Verenigde Staten en heeft toegezegd terug te keren voor de volgende zitting, hoeft hij van de rechter niet in het Verenigd Koninkrijk te blijven.