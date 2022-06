Zangeres Anouk is zaterdagavond tijdens haar concert op het Malieveld in Den Haag getrouwd met haar geliefde, basketbalcoach Dominique Schemmekes. Bij het concert, en daarmee het huwelijk, waren ongeveer 40,000 mensen aanwezig.

"Dank jullie wel, goedenavond allemaal", zei de zangeres na het applaus dat ze kreeg na het zingen van haar eerste nummer. "Welkom. Fijn dat jullie er zijn op deze nogal bijzondere avond. Ik ga je eerlijk zeggen: ik ben vreselijk nerveus voor alles wat er komen gaat", bekende ze. De 47-jarige artieste bedankte de aanwezigen daarna nogmaals voor hun komst.

Anouk besloot om te trouwen tijdens haar concert omdat Schemmekes graag een grootse bruiloft wilde. "Groter dan dit kan niet", stelde de zangeres eerder. De gemeente Den Haag had de zangeres toestemming gegeven voor haar bruiloft. Het Malieveld is daarom eenmalig een trouwlocatie.

Tijdens het intermezzo van de show werd er een grote boog met witte rozen op het podium gezet. Daaronder verscheen de 28-jarige Schemmekes. De Amerikaanse zangeres Michelle David zette het favoriete nummer van het bruidspaar in, waarna ook Anouk het podium opkwam. Ze droeg een witte jurk en een lange witte sluier.

Bij de huwelijksvoltrekking waren alle zes de kinderen van Anouk aanwezig. Zij waren, net als het echtpaar, allen in het wit gekleed. Anouk had het publiek van tevoren gevraagd zich feestelijk aan te kleden. Op Instagram had ze laten weten dat mensen als huwelijkscadeau een donatie konden doen aan Triple ThreaT, een organisatie die zich inzet voor jongeren. Direct na het jawoord was er vuurwerk voor het publiek.