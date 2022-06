Chris Rock en Dave Chappelle staan woensdag 7 september samen in de Ziggo Dome in Amsterdam. De Amerikaanse comedians geven elk een aparte show.

Rock keerde enkele jaren geleden terug op de podia en stond toen ook in de Ziggo Dome. De comedian en veelbekroonde acteur staat erom bekend triviale onderwerpen te mixen met uitgesproken meningen over maatschappelijke kwesties.



Chappelle is als comedian bekend om zijn nietsontziende commentaar op het gebied van huidskleur, populaire cultuur, seks, drugs, politiek en roem. Daarvoor won hij de afgelopen jaren verschillende prijzen. Ook waren zijn stand-upshows op Netflix te zien.

De shows in Nederland komen na incidenten rond beide comedians. Rock maakte als presentator van de Oscar-uitreiking een grap over de haardracht van Jada Pinkett Smith, die aan alopecia areata lijdt. Haar man Will Smith liep vervolgens het podium op en gaf de comedian een klap.



Chappelle lag recent onder vuur door een aantal opmerkingen over de transgendergemeenschap in zijn laatste Netflix-special, die voor de nodige commotie zorgden. Begin mei viel een man hem tijdens een show in de Hollywood Bowl in Los Angeles aan op het podium. Hij verklaarde later dat hij Chappelle onder meer had aangevallen vanwege zijn grappen over de lhbtiq+-gemeenschap.

De reguliere kaartverkoop voor de optredens in de Ziggo Dome begint 10 juni via Ticketmaster.