Acteur Jon van Eerd keert komend seizoen terug in het theater met een voorstelling rond zijn populaire alter ego Harrie Vermeulen, heeft zijn productiehuis Pretpakhuis dinsdag bekendgemaakt. De voorstelling Zo Vader Zo Zoon is vanaf oktober in de theaters te zien.

"Elk seizoen denk ik: wat gaan we nou weer met Harrie doen? En dan rolt er weer een verrassend en idioot verhaal met de gekste capriolen uit", aldus Van Eerd.

Andere rollen zijn er voor Joey Schalker, Nandi van Beurden, Arie Cupé en Suzanna Pleiter. De première is op 30 oktober in het Zaantheater in Zaandam.

In de voorstelling woont Harrie Vermeulen bij zijn succesvolle zoon Junior (Schalker) in huis. Dit leidt tot botsingen met de arrogante en zelfingenomen secretaresse (Van Beurden) van Junior, die vastbesloten is haar baas aan de haak te slaan.

