Dirigent Pieter Jan Leusink heeft zich schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie van twee vrouwelijke muzikanten van zijn muzikale gezelschap. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens donderdag. De seksuele intimidatie vond plaats tussen 2012 en 2016.

Het College noemt zijn naam niet in zijn oordeel, maar volgens onder meer Brandpunt Plus, AD en de Volkskrant gaat het om Leusink. Hij is als dirigent bekend van onder meer The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands.

De twee vrouwen werd een belangrijke (solisten)rol in het orkest beloofd op voorwaarde dat de dirigent ze individueel zou begeleiden. Daarbij was het verplicht bij hem thuis te oefenen en te overnachten.

Daar nam hij volgens de vrouwen het initiatief tot seksuele handelingen. Zij voelden zich verplicht tot seks uit angst dat de dirigent hun contract bij het muziekgezelschap zou beëindigen. Zodra ze stopten met het seksuele contact, werden ze direct of vlak erna niet meer ingehuurd.

Verder bestond de begeleiding van de dirigent uit "intensieve bemoeienis" in het persoonlijke leven van de vrouwen, aldus het College. Hij hield zich bezig met hun financiën, het regelen van een kinderoppas en wat voor anticonceptie ze gebruikten.

Stichting is als werkgever verantwoordelijk voor de intimidatie

Verder oordeelt het College dat de stichting die het muziekgezelschap beheert als werkgever verantwoordelijk is voor de seksuele intimidatie. "Volgens de wet moet de werkgever namelijk zorgen voor een veilige werkomgeving en werknemers beschermen tegen seksuele intimidatie", aldus het College.

In september 2018 beschuldigden vier vrouwen in een uitzending van Brandpunt Plus de dirigent van machtsmisbruik en verregaand seksueel grensoverschrijdend gedrag. Twee van hen deden hun beklag bij het College voor de Rechten van de Mens.

Het College kan geen sancties opleggen en ook niet iemand verplichten tot het betalen van een schadevergoeding. "Als de vrouwen daar behoefte aan hebben, zullen zij zich tot de burgerlijke rechter moeten wenden."

Leusink is nog altijd als dirigent verbonden aan The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands, aldus de website van het orkest.