Sinan Can (foto) en Erik Mouthaan ontvingen maandag in Amare in Den Haag ieder een Tegel, de belangrijkste Nederlandse journalistieke prijs. Mouthaan kreeg een Tegel voor zijn verslag van de bestorming van het Capitool in januari 2021.

Can won in de categorie Interview met zijn documentaire Retour Kalifaat. In Syrië, waar Islamitische Staat werd verslagen, sprak hij met enkele Europese IS'ers over hun kijk op het regime.

De Deventer Mediazaak

Annegriet Wietsma en Joram Willink kregen een Tegel voor de podcast De Deventer mediazaak (Argos). In de categorie Nieuws ging een Tegel naar Frank Hendrickx en Tom Kreling van de Volkskrant voor hun onthullingen over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden.

Een speciale Tegel werd uitgereikt aan Free Press Unlimited, de Nederlandse organisatie die wereldwijd strijdt voor onafhankelijke journalistiek. Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen van Follow the Money kregen de speciale publieksprijs voor hun bijdrage aan het nieuws over de mondkapjesaffaire.

Eerbetoon aan journalisten

De Tegel wordt sinds 2006 jaarlijks uitgereikt. De journalistieke prijs is een erkenning van en een eerbetoon aan journalisten die hebben bijgedragen aan de handhaving en verbetering van de kwaliteit van Nederlandstalige journalistiek en achtergrondproducties, schrijft de organisatie op haar website.

De winnaars van De Tegels 2021

Achtergrond: Piet de Blaauw en Jan Pieter Tuinstra

Audio - Podcast: Annegriet Wietsma & Joram Willink

Buitenland: Klaas van Dijken, Bashar Deeb, Jack Sapoch, Nicole Vögele, Steffen Lüdke, Giorgos Christides, Phevos Simeonidis, Andrea Beer, Srdjan Govedrica, Andrei Popoviciu, Tomas Statius, Peter Keizer, Els van Driel, Jerko Bakotin, Danka Derifaj, Shafagh Laghai, Lamia Sabic

CBS Data: Coen van de Ven en Karlijn Saris en Joris Verbeek en Sahra Mohamed

Interview: Sinan Can

Nieuws: Frank Hendrickx en Tom Kreling

Onderzoek: Pieter Klein, Stephan Koole en Roel Schreinemachers

Online: Gert-Jan Dennekamp, Daan van Elk, Leendert de Keijzer, Ardi Vleugels, Devran Alkas, Rick Storm, Cheuk-Ming Tang

Pionier: Thijs Broekkamp

Regio/Lokaal: Bart Vuijk

Storimans: Daimon Xanthopoulos en Eddy van Wessel

Verslaggeving: Erik Mouthaan

Publieksprijs: Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen