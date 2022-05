Het nieuwe EO-programma Amazing Grace wist zondagavond op NPO1 828.000 kijkers te trekken. In de muziekwedstrijd staat gospel centraal.

In Amazing Grace nemen acht bekende Nederlanders het in twee teams tegen elkaar op, onder leiding van teamcaptains Shirma Rouse en Berget Lewis. Uiteindelijk halen vier deelnemers de finale, waarna één winnaar wordt gekozen. Giovanca Ostiana presenteert het programma.



Amazing Grace behaalde de vierde plek in de kijkcijfer top 25 van zondag. De aftrap van de serie Jos op NPO3, met onder anderen Diederik Ebbinge, werd door 347.000 mensen bekeken. Het programma komt daarmee op plek 22 in de lijst van best bekeken programma's.

Het nieuwe seizoen van het MAX-programma Het Dorp, waarin Huub Stapel en Wim Daniëls door het land trekken, wist 1,1 miljoen kijkers naar NPO1 te trekken. Dat was goed voor een tweede plaats in de kijkcijferlijst.