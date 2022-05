Colin Cantwell, de ontwerper van ruimtestation Death Star uit de Star Wars-filmreeks, is overleden. Dat maakte The Hollywood Reporter zondag bekend. Cantwell, die ook achter het design van enkele ruimteschepen uit de films zat, is 90 jaar geworden. Hij werkte eveneens mee aan beroemde films als: 2001: A Space Odyssey (1968) en Close Encounters of the Third Kind (1977).

Voor de originele Star Wars-films ontwierp hij naast de Death Star ook de X-wing, de TIE fighter en de Star Destroyer.

Cantwell werd in 1932 in San Francisco geboren. Tijdens een vraag-en-antwoordsessie op website Reddit vertelde hij in 2016 dat hij als kind aan tuberculose en aan een netvliesloslating leed. Daardoor verbleef hij twee jaar lang in een donkere kamer met een verzwaringsvest aan dat het hoesten moest stoppen. "Daarna kon niets mij meer tegenhouden", zei hij over die ervaring.

Hij studeerde af in de richting animatie aan de Universiteit van Californië in Los Angeles en werd daarna door Frank Lloyd Wright uitgenodigd om aan diens School voor Architectuur verder te studeren. Voordat Cantwell de stap naar Hollywood maakte, werkte hij voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, waarvoor hij educatieve programma's ontwierp. Zijn liefde voor zowel architectuur als ruimtevaart bleek een perfecte combinatie voor zijn latere werk binnen de filmindustrie.

Cantwell leed volgens het blad Rolling Stone de laatste jaren voor zijn dood aan Alzheimer.