Maria Aljochina is de zangeres van de roemruchte activistische Russische punkband Pussy Riot. Ze maakt met haar groep een tournee door Europa nadat ze half mei vermomd als maaltijdbezorger was ontsnapt uit haar vaderland. De muziekgroep haalt geld op voor het kinderziekenhuis in Kyiv. "We willen er zijn voor Oekraïne", zegt Aljochina tegen NU.nl.

Maria Aljochina (33) heeft een week lang in Duitsland gespeeld voor volle zalen. Op donderdagavond kwam Pussy Riot na een reis van tien uur aan in Amsterdam en zaten zij en haar bandleden Olga Borisova en Diana Burkot aan tafel bij de talkshow Op1.

Op vrijdagochtend zitten ze bleekjes bij elkaar, op het punt om naar het Belgische Leuven af te reizen voor weer een volgend optreden. Op zaterdag gaat Pussy Riot terug naar Amsterdam om daar te spelen.

"Ik ben blij dat ik met de band overal kan optreden", zegt Aljochina. "Hier hebben we een podium, kunnen we van ons laten horen. We zijn natuurlijk tegen de dictator Poetin en zijn oorlog. Maar we willen ook tegen jullie hier in West-Europa zeggen dat je moet stoppen met het kopen van Russische gas. Van jullie geld zijn wapens gekocht, die nu worden gebruikt in Oekraïne. Jarenlang hebben jullie de andere kant opgekeken. Frankrijk, Italië en Duitsland verkochten zelfs wapens aan Rusland."

Noem haar vertrek uit Rusland géén vlucht

Aljochina haalde half mei de internationale pers met haar spectaculaire ontsnapping uit het appartement waar ze huisarrest had. Ze besloot haar enkelband door te knippen, haar telefoon thuis te laten en, verkleed in een groene kostuum van een maaltijdbezorger, via de achterdeur het appartementencomplex waar ze onder huisarrest stond uit te glippen.

Ze noemt haar vertrek uit Rusland uitdrukkelijk géén vlucht. "Ik wil mijn stem laten horen, daarom ben ik hier. We maken een tournee van 21 dagen. Ik wil bij de band zijn, ons nieuwe anti-oorlogsnummer zingen. Wat ik daarna ga doen, weet ik nog niet."

De band Pussy Riot waarschuwt al jaren tegen de misdaden die worden gepleegd door Poetin en zijn kliek in het Kremlin. In 2012 werden Aljochina en haar medebandleden veroordeeld tot twee jaar strafkamp, omdat ze hadden geprotesteerd tegen de almacht van de Russische leider door het nummer Moeder van God, verlos ons van Poetin te spelen in een kerk.

Na hun vrijlating uit het strafkamp kondigden ze aan te stoppen met optreden. Wel startten ze een organisatie die opkwam voor mensenrechtenactivisten in Rusland.

Sindsdien gingen de leden van Pussy Riot door met protestacties en werden ze regelmatig opgepakt. Alleen al sinds vorig jaar juli werd Aljochina zes keer gearresteerd, elke keer zonder echte aanleiding. "We noemen dat de arrestatie-carrousel", zegt Aljochina. "We worden gearresteerd, ze brengen ons naar een politiebureau, en dan blijkt dat we ons ergens tegen 'hebben verzet' en gaan we twee weken de gevangenis is."

In februari werd Aljochina gearresteerd vanwege een post op Instagram, waarin ze kritiek uitte op de Belarussische leider Alexander Lukashenko. De rechter oordeelde dat sprake was van "nazi-propaganda". Aljochina: "Ik heb jarenlang geprotesteerd tegen de nazi's en nu ben ik er volgens Poetin zelf eentje? Net zoals het hele Oekraïense volk?"

'We wisten dat het een vreselijke tijd ging worden'

Aljochina zat in haar eentje in een cel, toen Poetin op 21 februari een lange speech gaf, waarin hij Oekraïne ervan beschuldigde neonazi's te herbergen en aanvallen op Rusland voor te bereiden. Ze hoorde de speech via de radio, en ontstak in grote woede, in haar eentje in die cel. "Iedereen wist dat we een vreselijke periode tegemoet zouden gaan, en je kan er niets aan doen. En het is nog erger: de berichten over de verkrachtingen, de moordpartijen komen dagelijks binnen."

Op 22 februari, een dag na de speech van Poetin, werd Aljochina vrijgelaten en onder huisarrest geplaatst. Vervolgens zat ze weer een periode van vijftien dagen vast, en volgde opnieuw huisarrest. De situatie werd steeds moeilijker. Zeker na de invoering van een nieuwe wet waardoor critici van het Kremlin vijftien jaar de cel in kunnen gaan als ze volgens de autoriteiten "nepnieuws" verspreiden.

Begin mei wist de Pussy Riot-zangeres te ontkomen, in haar vermomming. Met behulp van een Westerse ambassade (ze wil niet zeggen welke) kreeg ze de juiste papieren en kon ze uiteindelijk zonder problemen de grens tussen Belarus en Litouwen oversteken.

Geld voor Oekraïens kinderziekenhuis

Pussy Riot zamelt tijdens deze tour geld in voor het kinderziekenhuis in de Oekraïense hoofdstad Kyiv, waar slachtoffers liggen van Russische bombardementen. Ook gaat een deel van de opbrengsten van de verkoop van merchandise naar Oekraïne .

Aljochina zou het liefste zelf naar Oekraïne gaan, maar ze weet niet of ze daar als Russische op dit moment welkom is. "Door deze oorlog zijn diepe wonden geslagen, en het duurt waarschijnlijk generaties voordat die geheeld zijn."