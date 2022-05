De European Broadcasting Union (EBU) heeft de eindstand van het Eurovisie Songfestival donderdag bevestigd. De uitslag is na onderzoek naar mogelijk stemfraude bij de jury's van zes landen niet aangepast.

Zonder de betrokken landen te noemen, meldde de EBU in de nacht van zaterdag op zondag bij het bekendmaken van de punten in de finale dat er "verdachte patronen" waren geconstateerd bij het uitdelen van de jurypunten in de tweede halve finale. De punten van deze landen werden voor de halve finale en finale daarom herberekend. De EBU keek daarbij naar de gegeven punten van buurlanden.

De overkoepelende organisatie meldt nu dat het gaat om Azerbeidzjan, Georgië, Montenegro, Polen, Roemenië en San Marino. Vier van de jury's van deze landen hadden de andere vijf landen in hun top vijf geplaatst. De twee andere jury's hadden de andere vijf landen in hun top zes of top zeven geplaatst.

Bij de andere vijftien landen die mochten meestemmen in de tweede halve finale stonden vier van deze zes landen juist bij de onderste zes.

De betrokken landen hadden in de afgelopen dagen om opheldering gevraagd. Vanwege de "ongekende" omvang van de onregelmatigheden blijft de EBU echter bij de eerdere beslissing om de jurypunten van deze landen te wissen en ook in de finale niet mee te nemen. De EBU noemt de "integriteit van het stemproces essentieel voor het succes" van het Songfestival.

Van de drie betrokken landen haalden Azerbeidzjan, Polen en Roemenië overigens wel de finale. Polen eindigde met een twaalfde plaats als hoogste, net onder de Nederlandse deelneemster S10. Oekraïne won het Songfestival. Kalush Orchestra haalde met het liedje Stefania maar liefst 631 punten binnen, 165 meer dan de Britse zanger Sam Ryder.