De Amerikaanse cellist Yo-Yo Ma krijgt dit jaar de Birgit Nilsson-prijs, een van de hoogste onderscheidingen voor klassieke muziek. Aan de prijs is een bedrag van 1 miljoen dollar (949.000 euro) verbonden.

Ma krijgt de prijs voor zijn "veelzijdige carrière die getuigt van zijn blijvende geloof in de kracht van cultuur om vertrouwen en begrip te kweken", laat de Birgit Nilsson Foundation weten.



De 66-jarige cellist zegt vereerd te zijn met de onderscheiding.

De Birgit Nilsson-prijs is vernoemd naar de Zweedse operazangeres Birgit Nilsson (1918-2005) en wordt sinds 2009 elke drie tot vier jaar uitgereikt. Nilsson had de eerste winnaar, de Spaanse operazanger Plácido Domingo, al enkele jaren voor haar dood aangewezen.



In 2011 ging de prijs naar de Italiaanse dirigent Riccardo Muti, in 2014 naar de Wiener Philharmoniker en in 2018 naar de Zweedse sopraan Nina Stemme.