Een portret van de Amerikaanse actrice Marilyn Monroe heeft tijdens een veiling van Veilinghuis Christie's maandag 195 miljoen dollar (ruim 184 miljoen euro) opgebracht. Andy Warhol is de maker van het werk. Het is de hoogste veilingopbrengst ooit voor een Amerikaans kunstwerk en voor een kunstwerk uit de twintigste eeuw.

Bovendien is het het op een na duurste schilderij ooit, na Salvator Mundi van Leonardo da Vinci. Dat schilderij leverde omgerekend ruim 425 miljoen euro op.

Het vorige record voor een Amerikaans kunstwerk stond op naam van een schilderij van Jean-Michel Basquiat uit 1982. Tijdens een veiling in 2017 bracht dat werk ruim 100 miljoen euro op. Het duurste schilderij uit de twintigste eeuw was voorheen een kunstwerk van Pablo Picasso getiteld Les Femmes d'Alger (ongeveer 170 miljoen euro).

Het geveilde portret van Warhol is een zeefdruk getiteld Shot Sage Blue Marilyn. Het gaat om een van de bekendste werken van de Amerikaanse kunstenaar. De waarde werd vooraf geschat op bijna 190 miljoen euro.

Warhol maakte in 1964 meerdere zeefdrukken van Monroe, die twee jaar eerder overleed. Shot Sage Blue Marilyn maakt deel uit van een serie van vijf identieke portretten, maar dan in verschillende kleuren. Christie's omschrijft het schilderij als een van de belangrijkste kunstwerken ooit.

Het kunstwerk is op dit moment in bezit van een Zwitserse stichting, die met de opbrengst de levens van kinderen wereldwijd wil verbeteren via gezondheids- en onderwijsprogramma's.