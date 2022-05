Een oud-kandidate van The voice of Holland, die anoniem wil blijven, gaat aangifte doen tegen regisseur Martijn N. van het programma. Eerder maakte zij al melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag van N., maar nu heeft ze besloten om ook echt aangifte te doen. Advocaat Sébas Diekstra, die meerdere oud-kandidaten van The voice vertegenwoordigt, bevestigt dat aan NU.nl.

Eerder deed al iemand anders aangifte tegen de regisseur van The voice of Holland. Dat was naar aanleiding van een aflevering van BOOS op 20 januari over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij het programma. Nu komt daar dus nog een aangifte bij.

De nieuwe melding staat los van de vijftien meldingen waar BOOS over berichtte.

N. zei eerder in een interview met het AD dat hij zich van geen kwaad bewust was. Hij gaf toe dat hij handtastelijk was geweest, maar gedroeg zich naar eigen zeggen nooit ongepast.



Sinds de uitzending van BOOS hebben verschillende vrouwen aangifte gedaan tegen personen die bij The voice betrokken zijn, zoals Martijn N., bandleider Jeroen Rietbergen en coach Ali B.

OM stelt strafrechtelijk onderzoek in

Het Openbaar Ministerie (OM) kondigde eind april aan een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar vier verdachten in de zaak rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The voice. Het gaat naast N. in ieder geval om Ali B en Rietbergen.

Na het onderzoeken en beoordelen van de tot dan toe vijf aangiftes in de zaak is verder onderzoek naar de verdachten nodig, zei het OM. Marco Borsato werd in BOOS ook van seksueel grensoverschrijdend gedrag beschuldigd, maar of hij de vierde verdachte is, is niet bevestigd.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel meldden wij dat dit de derde aangifte tegen regisseur Martijn N. was. Dat is onjuist. Eerder lagen er een aangifte en een melding, nu zijn het twee aangiften.