Beyoncé is dit jaar voor het eerst genomineerd voor een Daytime Emmy Award. De zangeres maakt kans in de categorie Beste originele nummer voor het themalied dat ze maakte voor Talks with Mama Tina, het Facebook-programma van haar moeder. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt.

Hoewel Beyoncé nooit eerder werd genomineerd voor een Daytime Emmy Award, de Amerikaanse prijs voor televisieprogramma's en series die overdag worden uitgezonden, maakte ze wel al vaker kans bij de meer bekende Primetime Emmy Awards. De zangeres heeft nog nooit gewonnen.

Soaps zijn dit jaar de grootste kanshebbers tijdens de Daytime Emmy Awards. The Young and the Restless gaat aan kop met achttien nominaties, gevolgd door General Hospital met zeventien.

De uitreiking vindt plaats op 24 juni. De Primetime Emmy Awards worden op 12 september overhandigd. De nominaties daarvoor zijn nog niet bekendgemaakt.