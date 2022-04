Zangeres Anouk vindt dat het onderzoek van advocatenkantoor Van Doorne naar de misstanden bij The voice of Holland veel te lang duurt. De zangeres was coach bij de talentenjacht en kreeg woensdag pas een uitnodiging om mee te werken aan het onderzoek, onthulde ze vrijdag in de talkshow Jinek.

Hoewel ze het prima vindt om mee te werken aan het onderzoek, is Anouk ook kritisch. "Het is nu drie maanden later. Ik vind dat best wel een beetje lang duren."

Wat meespeelt voor de zangeres is dat ze drie vermeende slachtoffers persoonlijk kent. "Daarvan zaten er twee in mijn team. Ik had wel wat eerder vragen gesteld willen hebben. Ik vind het langzaam gaan, maar misschien werkt het zo. Ik weet het niet."

Sébas Diekstra, de advocaat van enkele melders van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice, zei woensdag in Jinek dat slachtoffers zich niet bij Van Doorne durven te melden. Dit kantoor is ingehuurd door ITV, dat het tv-programma produceerde. De slachtoffers vrezen dat het kantoor informatie kan doorspelen, aldus Diekstra, die pleit voor onafhankelijk onderzoek in de kwestie.

Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, zei eerder vrijdag in gesprek met ITV te willen over het onderzoek.

Anouk voelde dat er iets niet klopte toen ze met Ali B belde

Nadat het nieuws naar buiten was gebracht, wilde RTL niet vertellen welke mensen zich schuldig zouden hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarom ging Anouk zelf mensen bellen om erachter te komen, vertelt de zangeres in Jinek.

"Jeroen (Rietbergen, red.) zei meteen: 'Ik ben de lul, ik heb het gedaan en voor mij is het klaar'. Ali B deed nog een beetje laconiek", aldus de zangeres. De rapper draaide aan de telefoon om de zaken heen, waardoor Anouk direct aanvoelde dat er iets niet in de haak was.

Volgens Anouk wist Ali B. zich "niet meer echt te herinneren waar het over ging" en vertelde hij dat "het al heel lang geleden was". "Er was geen touw aan vast te knopen. Toen voelde ik natuurlijk gelijk al: dit is helemaal niet oké." Anouk heeft sindsdien geen contact meer gehad met haar voormalige collega-coach bij The Voice.

Ali B werd door verschillende deelneemsters van The Voice beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tegen hem liggen twee aangiftes, waarvan in ieder geval één voor verkrachting.

Anouk meldde direct nadat het nieuws naar buiten kwam dat ze niet meer terugkeert als coach in The Voice. In Jinek vertelde de zangeres dat ze het er nog steeds moeilijk mee heeft. "Al die mannen waar het om gaat mocht ik graag. Het is gewoon klote", aldus de zangeres, die ook de melding toejuicht die Ellen ten Damme bij de politie zou hebben gedaan over haar ervaringen met Ali B. "Heel goed van Ellen dat ze dit doet."