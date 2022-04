Mariëtte Hamer wil in gesprek met productiebedrijf ITV Studios over het onderzoek naar misstanden bij The voice of Holland. Dat laat de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag weten in een brief aan staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media).

Hamer heeft deze week gesproken met Sébas Diekstra, de advocaat van enkele melders van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice.



Diekstra zei woensdag in de talkshow Jinek dat slachtoffers zich niet bij advocatenkantoor Van Doorne durven te melden. Dat kantoor doet onderzoek naar de misstanden en is ingehuurd door ITV, dat het tv-programma produceerde. De slachtoffers vrezen dat het kantoor informatie kan doorspelen, aldus Diekstra, die pleit voor onafhankelijk onderzoek in de kwestie.

Hamer wil, in overleg met de staatssecretaris, in gesprek met ITV en de onderzoekers. "Het onderzoek naar deze misstanden is niet alleen van belang voor de betrokkenen, maar ook voor de maatschappij", aldus de regeringscommissaris. "Een onderzoek waaraan mogelijke slachtoffers niet meewerken is gemankeerd. Dit is voor iedereen onwenselijk."

In haar nieuwe rol als regeringscommissaris gaat Hamer de komende tijd in gesprek met partijen die veel ervaring hebben met dit soort onderzoek. "Er zijn hulpmiddelen en richtlijnen nodig voor onderzoek in organisaties die met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgen. Ook ITV kan hier wellicht van profiteren", zegt Hamer.



ITV liet donderdag weten dat in het onderzoek van Van Doorne ook gekeken wordt naar wat er intern over de misstanden bekend was.