Het productiebedrijf achter de film Rust wordt beboet voor nalatigheid rondom het fatale schietincident in oktober, schrijft de BBC. Bij het incident schoot acteur Alec Baldwin cameravrouw Halyna Hutchins per ongeluk dood met een pistool dat als rekwisiet diende.

Uit onderzoek van de autoriteiten blijkt dat de dood van Hutchins te voorkomen was geweest, melden buitenlandse media. De makers zouden "duidelijk onverschilligheid" hebben getoond in de omgang met vuurwapens op de set.

Het onderzoek werd verricht door het New Mexico Environment Department, waar veiligheid op de werkvloer onder valt. Het productiebedrijf heeft een boete van 136.793 dollar (ongeveer 126.000 euro) gekregen.

Baldwin schoot Hutchins in oktober tijdens repetities op de set in New Mexico per ongeluk dood en verwondde regisseur Joel Souza. Dat deed hij met een wapen waarvan hij niet wist dat het geladen was. Het pistool was van tevoren niet goed gecheckt.

De politie is nog steeds bezig met een eigen onderzoek.