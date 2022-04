Het gaat "iets beter" met Linda de Mol nadat ze eerder dit jaar haar werkzaamheden neerlegde na onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland. Dat vertelde hoofdredacteur Karin Swerink van het blad LINDA., dinsdagavond in RTL Boulevard.

"Ik denk vooral dat rust Linda helpt", aldus Swerink. Ze noemt het belangrijk dat Linda "de dingen in haar eigen tijd en op haar eigen manier" kan verwerken.

Een datum waarop De Mol terugkeert op televisie is nog niet bekend. Swerink: "Er is een moment waarop Linda terugkomt. Wanneer weet niemand nog precies. En als ze komt, dan zal ze dat op een geheel eigen wijze doen."

De Mol legde haar werkzaamheden in januari voor onbepaalde tijd neer. Haar ex-vriend en The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De muzikant erkende dat hij eerder "relaties van seksuele aard" had met vrouwen die betrokken waren bij The Voice.

De 57-jarige De Mol stopte na de bekentenis van Rietbergen ook tijdelijk met de werkzaamheden voor haar tijdschrift. Haar tv-programma Miljoenenjacht werd uitgesteld tot komend najaar.

Eind maart werd bekend dat De Mol haar werkzaamheden weer oppakt voor opnames van een televisieserie op SBS6, waarin ze de hoofdrol gaat spelen. De zender komt binnenkort met meer informatie.