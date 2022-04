De Britse rockband Pink Floyd voor het eerst in jaren weer bijeengekomen om een nieuwe song op te nemen, als steunbetuiging aan Oekraïne. De plaat Hey Hey Rise Up komt vrijdag uit.

In het nummer is onder meer de stem te horen van Andriy Khlyvnyuk, de zanger van de Oekraïense band Boombox. Hij herstelt volgens Kyiv momenteel van zijn verwondingen als gevolg van een granaatsplinter.

De bijdrage van Khlyvnyuk komt uit een protestlied dat hij na de Russische inval ergens in Kyiv zong. De clip is heel vaak bekeken op Instagram.

De leden van Pink Floyd zaten volgens zanger-gitarist David Gilmour voor het laatst in 1994, toen al zonder Roger Waters, samen in de studio. Toen werkten ze aan het album The Division Bell. Aan de nieuwe song werkten behalve Gilmour bassist Guy Pratt en toetsenist Nitin Sawhney mee.

Gilmour, die Oekraïense verwanten heeft, had tijdens de productie contact met Khlyvnyuk. "Ik heb hem via de telefoon een stukje voorgespeeld en hij gaf me zijn zegen. We hopen in de toekomst samen live iets te kunnen doen", zei hij daarover.