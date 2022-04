Het komische programma Avondshow Stand-ups, waarmee de televisieshow van Arjen Lubach een week wordt vervangen, heeft op maandagavond 835.000 kijkers getrokken. De show viel daarmee net buiten de top tien, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Lubach en zijn team nemen deze week pauze. In plaats van het satirische actualiteitenprogramma zijn van maandag tot en met donderdag optredens van verschillende Nederlandse stand-upcomedians te zien op NPO1.

Lubach verscheen zelf kort om de eerste twee komieken van de week aan te kondigen. Raoul Heertje en Alex Ploeg beten maandagavond het spits af, met ieder een optreden van een klein kwartier. Later deze week komen onder meer Tim Fransen en Hans Sibbel nog langs.

Met de kijkcijfers van maandagavond zit Avondshow Stand-ups ruim onder het gemiddelde dat Lubach zelf heeft met zijn avondshow. De satirische presentator trekt vier keer per week steevast meer dan een miljoen kijkers.

Het best bekeken programma van de maandagavond was, zoals vaak het geval is, het NOS Journaal van 20.00 uur. Ruim 1,9 miljoen mensen stemden daarop af. Radar eindigde op een tweede plek met ruim 1,4 miljoen kijkers.

De interesse in Chateau Bijstand lijkt intussen iets af te nemen. Maandagavond stemden er 1,1 miljoen mensen op het programma af, terwijl er vorige week nog bijna 1,3 miljoen kijkers bleven hangen.