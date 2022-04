Oorlogscorrespondent Robert Dulmers is zondag uit Oekraïne gezet, meldt het Nederlands Dagblad, waar Dulmers werkzaam is. De correspondent plaatste op Twitter een foto van een raketinslag op Odesa, en zou daarmee volgens Oekraïne staatsgeheimen hebben geopenbaard.

Dulmers legt aan het Nederlands Dagblad uit dat hij, nadat hij harde knallen hoorde, richting het getroffen gebied in de havenstad trok. Daar maakte hij op dertig meter afstand foto's en een video van de rookwolken, die hij vervolgens op Twitter plaatste.

De oorlogscorrespondent deed met officiële militaire toestemming verslag in het gebied, maar met de zaterdag geplaatste beelden zou hij staatsgeheimen hebben geopenbaard. Dulmers zegt dat hem dat bevreemdde, omdat in Odesa geen nieuwe regelgeving geldt zoals wel het geval is in Mykolaiv. Daar moesten journalisten een document ondertekenen waarin ze zeggen geen militaire zaken, maar ook geen straten, huizen en schuilkelders op de foto zullen zetten.

Zondagmiddag werd Dulmers verzocht naar zijn auto te komen waar hij door meerdere mannen naar het politiebureau werd gebracht. Daar kreeg hij te horen dat hij 'persona non grata' was en dat zijn militaire accreditatie werd afgepakt. De journalist werd vervolgens door de gewapende mannen bij de Oekraïens-Moldavische grens afgezet. Daar kreeg hij zijn papieren terug, bestempeld met 'toegang geweigerd tot Oekraïne tot 2032, getekend 2022', zo schrijft het Nederlands Dagblad.

Volgens hoofdredacteur Sjirk Kuijper "blijkt uit niets dat Dulmers de instructies of door het leger opgelegde beperkingen heeft overtreden". Ook veroordeelt hij de gewapende manier waarop Dulmers het land uit werd gezet. Dulmers zegt doorgereden te zijn naar Roemenië.