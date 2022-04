De productie van de nieuwe actiefilm Fast and Loose, met in de hoofdrol Will Smith, is door Netflix op een lager pitje gezet. Dat meldt The Hollywood Reporter zaterdag. De beslissing zou zijn genomen nadat Will Smith tijdens de Oscar-uitreiking een klap uitdeelde aan Chris Rock.

Naar verluidt zou de oorspronkelijke reden het vertrek van regisseur David Leitch zijn. Hij staakte een week voor de Oscars het project omdat hij de Universal-film Fall Guy met Ryan Gosling gaat regisseren. De productie van die film zou in augustus beginnen, meldt de entertainmentwebsite.

Het incident tijdens de Oscar-uitreiking zou Netflix echter hebben doen besluiten om de zoektocht naar een nieuwe regisseur even op een lager pitje te zetten. Het is nog onduidelijk of de streamingdienst verder gaat met de productie van de film, en zo ja, of er dan naast een nieuwe regisseur ook eventueel een nieuwe hoofdrolspeler gezocht wordt.

Fast and Loose zou gaan over een crimineel die na een aanval zijn geheugen kwijtraakt. Nadat hij wakker wordt, moet hij de puzzelstukjes uit zijn verleden weer op z'n plek leggen. Hij komt erachter dat hij vroeger twee verschillende levens leidde: dat van een rijke misdadiger én van een CIA-agent.