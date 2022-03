Jan Slagter overweegt om alsnog een keer plaats te nemen in het programma Media Inside van Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen, zei de Omroep MAX-baas vrijdag in de RTL-talkshow Jinek toen de overige gasten hem daartoe probeerden over te halen. Hij zei dat hij "misschien wel" gaat.

In het BNNVARA-programma Media Inside werden vorig seizoen voortdurend grapjes over Slagter gemaakt, nadat de omroepbaas een bezoek op het laatste moment had afgezegd.

Slagter kwam er in Jinek voor het eerst op terug. "Ik was uitgenodigd voor dat programma, maar ik dacht dat het een serieus mediaprogramma was. Dat dacht ik echt. Dat ontbreekt bij de publieke omroep."

Toen Slagter een uitzending zag, bleek het echter vooral satire te zijn. "Mij werd enorm de maat genomen en Dionne Stax (presentatrice bij Omroep MAX, red.) was dit en die was zo. Ik dacht: daar ga ik helemaal niet naartoe, waar ze mensen aan het afzeiken zijn."

'Moeite met meneer Groenteman'

Vervolgens ontstond er in Media Inside een running gag: in elke aflevering werd de afzegging van Slagter benoemd en werd hij opnieuw uitgenodigd. "Ik ben ook fan hoor, het is een fantastisch programma", zei Slagter ironisch.

"Nee, nou ja, het is een prima programma. Ik vind Van Roosmalen fantastisch. Je mag het niet zeggen, maar ik heb zijn column van de week gehoord, die vond ik heel goed. Ik heb wat meer moeite met meneer Groenteman, die zichzelf heel graag hoort praten."