Regisseur Diederik van Rooijen en producent NL Film gaan een nieuwe crimeserie draaien met de titel Anoniem. Eerder maakten ze de successerie Penoza. Naar verwachting is de nieuwe serie komende winter op NPO3 te zien.

Dat meldt BNNVARA. Anoniem gaat over het echtpaar Jurre (Jeroen Spitzenberger) en Saar (Anniek Pheifer). Zij wonen met hun kinderen in Rotterdam. Saar werkt als officier van justitie aan een grote zaak en Jurre is leraar geschiedenis op een middelbare school. Ze blijken allebei een eigen geheime strijd te voeren, maar weten dit niet van elkaar.

Andere grote rollen zijn voor Jouman Fattal, Teun Luijkx, Roeland Fernhout, Marcel Hensema, Guido Pollemans en Peter Blok. Regisseur Diederik van Rooijen heeft ook het scenario geschreven.



De opnames van Anoniem gaan komend weekend van start. De serie bestaat uit tien afleveringen.

Van Rooijens serie Penoza over maffiakoningin Carmen van Walraven (Monic Hendrickx) bestond uit vijf seizoenen en er kwam een bioscoopfilm. Penoza won diverse prijzen en kreeg remakes in meerdere landen.