Margriet van der Linden stopt na vijf seizoenen en keiharde kritiek met haar talkshow M. Het einde is abrupt: vanavond is al de laatste aflevering. Hoewel de kijkcijfers nogal schommelden en de kritiek niet van de lucht was, is het niet de NPO of omroep KRO-NCRV die een einde maakt aan de talkshow. De presentatrice heeft zelf besloten te stoppen.

M begon in mei 2018 als talkshow in het 'zomerseizoen' tot aan september. Met De Wereld Draait Door als graadmeter viel het programma de critici niet mee. Tv-recensenten spraken van een stroeve start en een onwennige Margriet van der Linden als talkshowhost.

Na het stoppen van DWDD kreeg M, samen met De Vooravond en later met Khalid & Sophie, een vaste plek op het, in tv-termen, 'tijdslot' van 19.00 uur. Dit is M, of kortweg M, moest een talkshow zijn met meer inclusie en diversiteit volgens KRO-NCRV.

Hoewel het praatprogramma van Van der Linden nooit de kijkcijferhit werd die DWDD was, tikte haar show toch regelmatig de miljoen aan in 2020 en 2021. De afgelopen maanden werd dat minder en afgelopen maand zakte het onder de 700.000 kijkers.

Veel kritiek op presentatiestijl

Van der Linden leek het in de ogen van tv-critici nooit echt goed te doen. Er was vaak kritiek op haar presentatiestijl, zoals lange monologen of uitgebreide bespiegelingen als vraag, waardoor een gast weinig ruimte meer kreeg voor een antwoord. Of ze vielen over de manier waarop ze haar programma begon, met de kreet "Start de show". Daarnaast kwam er kritiek op haar uiterlijk, zoals de bril die ze droeg en die ze in het laatste seizoen afzette.

Het hardst voor haar waren Angela de Jong (AD) en columnist Özcan Akyol die in de VARAgids zei dat "ze er geen klote van kan". Of in Vandaag Inside (voorheen VI Vandaag): "Het is moeilijk om DWDD op te volgen, maar dat iemand er iedere avond gewoon een totale mislukking van mag maken, al vier of vijf jaar, dat is wel heel bijzonder."



Verder was er vaak commentaar op onderdelen en items van het programma. Zo liet Van der Linden zich in het laatste seizoen elke avond in een taxi naar de studio rijden. Tijdens het ritje vertelde ze wat er die avond te zien was, waarna ze uitstapte en de studio binnenliep. Mogelijk door de kritiek werd het item al snel geschrapt. AD's De Jong noemde een item met de winnaars van de NS Publieksprijs "tenenkrommend en totaal sfeerloos".

Eigen beslissing te stoppen

Toch heeft Van der Linden vijf seizoenen van M gemaakt. KRO-NCRV liet weten tevreden te zijn over het programma. De aankondiging van het stoppen van M kwam daarom onverwacht. "Voor Margriet is het een geschikt moment voor nieuwe dingen", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Wat de vervanger wordt, is nog onbekend. De NPO laat via een woordvoerder weten dat het stoppen van M "Margriets eigen beslissing" is. Verder heeft de NPO geen mededelingen over een opvolger.

Van der Linden zegt zelf: "Na vijf seizoenen van talkshow M heb ik besloten geen volgend seizoen meer voor te bereiden. Het was geen lichte beslissing, want al die tijd hebben we met enorm veel plezier, betrokkenheid en hard werken een mooie, inhoudelijke talkshow gemaakt. Vijf seizoenen lang heb ik spraakmakende tafelgasten mogen ontvangen en zijn uiteenlopende onderwerpen aan bod gekomen, waarmee we echt impact hebben gemaakt en bij hebben kunnen dragen aan het maatschappelijke en actuele debat." Samen met de omroep kijkt ze nu naar een nieuw format.