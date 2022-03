Ivo Niehe krijgt na het stoppen van de TV Show vanaf eind maart met een zondagochtendprogramma: Ivo op Zondag. De 75-jarige presentator gaat in het AVROTROS-programma op zoek naar "een ontspannen zondagochtendgevoel".

Kunst en cultuur, ontmoetingen met kunstenaars en het levensverhaal van iconen op basis van Niehes eigen archief staan centraal in het programma.



"Eerlijk is eerlijk, we zijn vorig jaar enigszins overvallen door het onverwachte succes van de twintigdelige serie over 40 jaar TV Show. Dat vroeg om een vervolg", zegt de presentator. "Daarnaast liep ik al langere tijd rond met het idee om een programma te maken met veel aandacht voor kunst en cultuur, de sector die de afgelopen twee jaar zo zwaar getroffen is. In de TV Show deden we dat al die jaren al in ruime mate. Het wordt een voor mij zeer persoonlijk programma, dat naar mijn overtuiging perfect past in de sfeer van de zondagochtend."



De TV Show werd in januari voor het laatst uitgezonden. Het was een van de langstlopende programma's, dat sinds eind 1981 op tv was.



De eerste aflevering van Ivo op Zondag is op 27 maart om 11.00 uur te zien bij AVROTROS op NPO1.