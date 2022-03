De veilinghuizen Christie's, Sotheby's en Bonhams in Londen zullen in juni geen Russische kunst verkopen. Daarmee sluiten zij aan op de Westerse sancties tegen Rusland als straf voor de invasie van dat land in Oekraïne.

De veilinghuizen verkopen elk jaar in juni en november Russische kunst tijdens de zogenoemde 'Russische Kunstweek'. "Wij volgen absoluut nauwgezet de huidige sancties en houden nauwlettend in de gaten of de lijsten worden bijgewerkt", zegt Sotheby's in een verklaring.

Christie's verwijst naar de onzekerheid van de oorlog en de complexe logistieke en wettelijke vereisten in verband met sancties en zegt dat het grondig onderzoekt of zich onder de clientèle personen zijn die vallen onder de sancties.

Russische kopers vertegenwoordigen een klein deel van de markt

Ondanks de sancties die het Westen Rusland heeft opgelegd, verwachten sommige kunsthandelaars en adviseurs niet dat de internationale kunstmarkt als geheel een klap zal krijgen, omdat het aantal Russische kopers sinds de financiële crash van 2008 is gedaald en zij slechts een klein deel van de markt vertegenwoordigen.

De verkoop van Russische kunstwerken bedroeg in 2021 in totaal 37,7 miljoen pond (bijna 45 miljoen euro) bij Sotheby's en Christie's in Londen, minder dan een procent van de omzet, volgens Sebastian Duthy van onderzoeksbureau Art Market Research. Sotheby's en Christie's hebben dit cijfer niet direct bevestigd.