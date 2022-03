De filmrechten van de succesvolle roman Nachtdier van dj Joost van Bellen zijn verkocht. Acteur en scenarist Roeland Fernhout en regisseur Ties Schenk gaan een negendelige televisieserie maken van het boek.

Nachtdier gaat over Beer van Munster, die zich van jongs af aan een buitenstaander voelt. Om te ontsnappen aan zijn ontwrichte gezin vlucht hij in het Amsterdamse nachtleven van de jaren tachtig, op zoek naar liefde en bestaansrecht. Van Bellen noemde het boek zelf een "oprecht gelogen autobiografie".

"Roeland en ik delen een verleden met zowel Joost als met de andere personages uit zijn boek", zegt regisseur Schenk, die eerder onder meer de serie Follow de SOA maakte. "We vielen als een blok voor Nachtdier, dat met zijn rauwe vertelling complexe dromen en emoties activeert, precies zoals een film dat ook probeert te bereiken."

De serie die de makers voor ogen staat, wordt "zowel een tocht in het rauwe no future-tijdperk als een bezielde vertelling over de huidige tijd. Het geeft inzicht in het visionaire hoofd én het flamboyante leven van een van de grondleggers van de Nederlandse dance."

Van Bellen was een van de dj's die in de jaren tachtig dance in Nederland introduceerden.