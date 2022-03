De start van het negende seizoen van Heel Holland Bakt is zaterdag op NPO 1 door ruim 2,3 miljoen mensen gezien. Dat is vergelijkbaar met de seizoenstart van de vorige serie die in december 2020 eveneens met ruim 2,3 miljoen belangstellenden begon.

Het is de eerste keer dat de kijkcijferhit van Omroep MAX te zien is op zaterdag. De afgelopen jaren was de show, waarin tien amateurbakkers het tegen elkaar opnemen, steeds op zondagavond te zien. In de eerste aflevering viel de 33-jarige Siham uit Gouda af.

Na Heel Holland Bakt bleef ongeveer de helft van de kijkers hangen voor Matthijs Gaat Door. Dat programma trok ruim 1,1 miljoen kijkers.

Op RTL 4 keken respectievelijk 1 miljoen en 809.000 mensen naar Weet Ik Veel en Vriendenloterij Miljonairs. SBS6 bleef onder het half miljoen met Hazes is de Basis en Hoge Bomen.