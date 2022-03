Een 60-jarige man heeft zaterdagmiddag twee vrouwelijke werknemers van het Museum of Modern Art in de New Yorkse wijk Manhattan neergestoken. Een dag eerder werd zijn museumkaart ingetrokken nadat hij onhandelbaar gedrag had vertoond. De vrouwen hadden hem de toegang tot het museum geweigerd. Beide slachtoffers verkeren in stabiele toestand.

De twee slachtoffers werden met spoed naar een lokaal ziekenhuis gebracht vanwege meerdere steekwonden in hun bovenlijf. "Ons is verteld dat ze zullen herstellen", zei John Miller, plaatsvervangend politiecommissaris van New York, tijdes een persconferentie.

De politie begon een klopjacht op de verdachte die een vaste bezoeker was van het museum en bij de politie bekend was vanwege incidenten van "wanordelijk gedrag".

Vrijdag kreeg de verdachte een brief over de intrekking van zijn museumkaart. Op zaterdagmiddag wilde de man een film zien die in het museum draaide. Maar toen hem bij de ingang werd verteld dat zijn ledenkaart was verlopen en hij de toegang tot het museum werd geweigerd, raakte hij van streek. De man sprong over de receptiebalie en stak in op twee vrouwelijke medewerkers. Daarna rende hij weg. Volgens de New York Post veroorzaakte de steekpartij chaos in het museum nadat bezoekers richting de uitgang vluchtten.