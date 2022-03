The Streamers hebben zaterdag twee extra concerten in het Olympisch Stadion aangekondigd nadat de eerste show op 17 september binnen no time was uitverkocht. Alle 90.000 kaarten voor de drie The Streamers-concerten waren zaterdag binnen anderhalf uur uitverkocht.

De 30.000 kaarten voor het eerste concert gingen om 10.00 uur in de verkoop, maar waren binnen twintig minuten uitverkocht. Direct daarna gingen de tickets voor het tweede concert, dat op vrijdag 16 september gepland staat, in de verkoop. Ook die waren in een mum van tijd weg.

Het derde en laatste concert is op 18 september, maar dan 's middags in plaats van 's avonds. De kaartverkoop voor die show begon eveneens zaterdagochtend en net als bij de andere twee concerten zijn die tickets inmiddels uitverkocht.

"Dat het eerste live optreden van The Streamers in een razend tempo was uitverkocht, komt voor mij als manager natuurlijk niet als een verrassing", zegt acteur Frank Lammers in een eerste reactie. "Maar ik moest vanochtend wel snel wat belletjes doen om extra dagen te regelen."

Guus Meeuwis zegt als oprichter van de superformatie "totaal overdonderd" te zijn door de grote vraag naar kaarten. "Natuurlijk hebben we stiekem weleens gesproken over een eventuele tweede show, maar we moesten zojuist echt met elkaar in overleg om nóg een concert mogelijk te maken. Gelukkig heeft iedereen z'n agenda vrij kunnen maken, het is fantastisch dat we dit samen met bijna 100.000 mensen kunnen gaan vieren straks."

The Streamers bestaat uit onder anderen Meeuwis, Kraantje Pappie, Snelle, Maan, Ronnie Flex, Thomas Acda, Nick & Simon, Paul de Munnik, Danny Vera, VanVelzen en Paul de Leeuw. Het gezelschap werd bekend in de lockdownperiode dankzij gratis online concerten.