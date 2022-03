The Streamers hebben zaterdag een tweede concert in het Olympisch Stadion aangekondigd nadat de eerste show op 16 september binnen no time was uitverkocht. De voorverkoop is zaterdagochtend direct gestart via de website van de groep.

De 30.000 kaarten voor het eerste concert gingen om 10.00 uur vanmorgen in de verkoop, maar waren binnen 20 minuten uitverkocht. Direct daarna zijn de kaarten voor het tweede concert, dat voor zaterdag 17 september gepland staat, in de verkoop gegaan.

"Dat het eerste live optreden van The Streamers in een razend tempo is uitverkocht komt voor mij als manager natuurlijk niet als een verrassing", zegt acteur Frank Lammers in een eerste reactie. "Maar ik moest vanochtend wel snel wat belletjes doen om een extra dag te regelen".

The Streamers bestaan uit onder meer Guus Meeuwis, Kraantje Pappie, Snelle, Maan, Ronnie Flex, Thomas Acda, Nick & Simon, Paul de Munnik, Danny Vera, VanVelzen en Paul de Leeuw. Het gezelschap werd bekend in de lockdownperiode dankzij gratis concerten online.