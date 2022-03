De legendarische Britse groep Pink Floyd heeft vrijdagavond aangekondigd zijn muziek van alle Russische en Belarussische streamingdiensten te verwijderen. Ook de muziek van zanger en gitarist David Gilmour zal worden verwijderd.

De band laat via een bericht op Twitter weten dat hun stap een reactie is op de Russische inval in Oekraïne. Medeoprichter Roger Waters noemde de inval eerder deze week de "daad van een gangster".

Pink Floyd is bekend van albums als The Dark Side of the Moon (1973) en The Wall (1979), tevens twee van de succesvolste platen aller tijden. Het laatste studioalbum van de band stamt uit 1994. In 2005 kwam de groep nog eenmaal bij elkaar voor het zogeheten Live 8-concert in Londen.

Het laatste wapenfeit van de band is het grotendeels instrumentale album The Endless River uit 2014, een verzameling van ongebruikte opnames uit de vroege jaren negentig.