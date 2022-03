Het zesde en laatste seizoen van de serie Peaky Blinders is vanaf 10 juni te zien op Netflix. Dat heeft de streamingdienst donderdag bekendgemaakt.

De laatste reeks bestaat uit zes afleveringen. Na de serie zal nog een film over de gelijknamige bende verschijnen. Volgens bedenker Steven Knight beginnen de opnames daarvan in 2023, zo liet hij eerder aan Variety weten. "En dat is een soort einde van de serie Peaky Blinders zoals we die kennen", aldus Knight.

Peaky Blinders gaat over een bende die net na de Eerste Wereldoorlog actief was in Birmingham. De hoofdrol wordt gespeeld door Cillian Murphy. De eerste vijf seizoenen staan op Netflix, nadat deze eerst door de BBC uitgezonden zijn.

Murphy zei eerder tegen het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone dat het zesde seizoen "duister" wordt. "Ik denk dat het heel erg intens gaat worden."

De opnames van het laatste seizoen liepen vorig jaar flinke vertraging op door de coronacrisis.