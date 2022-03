Dua Lipa is voor de tweede keer in korte tijd aangeklaagd voor plagiaat. De zangeres zou voor haar hit Levitating ook materiaal van decennia oude disconummers hebben overgenomen, stellen de aanklagers volgens Billboard.

Songwriters L. Russell Brown en Sandy Linzer beweren in hun aanklacht dat Lipa hun nummers Wiggle and Giggle All Night (1979) en Don Diablo (1980) zou hebben gekopieerd en gebruikt voor de openingsmelodie van haar eigen Levitating.

Eerder deze week werd de 26-jarige zangeres er ook al door reggaeband Artikal Sound System van beschuldigd dat ze ongevraagd het nummer Live Your Life uit 2017 als basis voor Levitating zou hebben gebruikt. Leden van de band uit Florida hebben kenbaar gemaakt dat ze een deel van de winst van Levitating willen en eisen daarnaast een schadevergoeding.

Levitating kwam uit in 2020 en werd wereldwijd meteen een grote hit. Het nummer stond maar liefst veertig weken in de top tien van de bekende Amerikaanse hitlijst Billboard Hot 100 en werd de succesvolste single van het jaar.