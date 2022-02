De eerste stapavond met het nieuwe 1G-testbeleid voor binnenlocaties met meer dan vijfhonderd bezoekers verliep zonder grote problemen. Bij grote nachtelijke evenementen, zoals een carnavalsfeest in het Music Dome in Kerkrade en een technoavond in De Marktkantine in Amsterdam, had vrijwel iedere bezoeker zijn testbewijs op orde, laten de organisatoren weten.

Veel grote horecalocaties openden vrijdag voor het eerst in lange tijd de deuren voor een club- of feestavond zonder coronabeperkingen. Bij horecagelegenheden waar meer dan vijfhonderd bezoekers samenkomen, is een negatieve coronatest vereist.

Bij het feest in het Music Dome in Kerkrade waren zo'n 2.400 carnavalsvierders aanwezig, liet organisator Ramon Luckers in de nacht van vrijdag op zaterdag weten. Bijna iedereen had "netjes zijn QR-code op orde", legde hij uit. Een handvol feestvierders werd geweigerd aan de deur omdat hun testbewijs niet klopte.

Het ging dan volgens Luckers met name om mensen die positief waren getest, maar een herstelbewijs bij zich hadden. Dat is volgens hem "heel verwarrend". "Het antwoord was dan dat wij ons toch helaas aan het testbeleid moeten houden", aldus Luckers.

Mensen die zijn genezen van corona kunnen in sommige gevallen nog enkele dagen na hun quarantaineperiode positief blijven testen.

Ook weinig problemen op technofeest in Amsterdam

In De Marktkantine waren alle tweeduizend kaarten voor het technofeest uitverkocht. Anderhalf uur nadat de deuren waren opengegaan, had de Amsterdamse club ongeveer vijftien mensen geweigerd omdat zij hun testbewijs niet op orde hadden.

"Ik moet zeggen dat het mij alles meeviel", zegt een medewerker. "Misschien hadden de meesten van hen last minute een kaartje gekocht en niet stilgestaan bij de testregels van Testen voor Toegang. En mogelijk zat er ook een enkele toerist bij."

Nachtbelang, het overleg van Nederlandse nachtclubs, liet eerder weten dat het verwacht dat het testbeleid voor grote clubs niet goed gaat werken. Mensen hebben waarschijnlijk geen zin om zich te laten testen voor een avondje uit, zo redeneerde de organisatie.