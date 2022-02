Feestcafé 't Lammetje breekt voorlopig met Lil Kleine. Het café waarvan de rapper het gezicht is, heeft de "promotionele activiteiten" voorlopig opgeschort. Festival Kingsland annuleert de drie optredens die de rapper zou geven.

De eigenaar van feestcafé 't Lammetje, Leon Poppes, laat weten de promotionele activiteiten van Lil Kleine "tot nader order" op te schorten.



Ook Koningsdagfestival Kingsland wil niet meer samenwerken met Lil Kleine. De rapper zou eigenlijk drie keer optreden tijdens het evenement op 27 april, in Amsterdam, Rotterdam en Groningen, maar de organisatie laat weten deze shows geannuleerd te hebben.

"In verband met de huidige omstandigheden rondom Lil Kleine hebben we als organisatie besloten zijn shows op Kingsland te annuleren." Over een vervangend programma volgen later mededelingen.



Zondagavond liet Sony Music weten de samenwerking met Lil Kleine stop te zetten. Hij wordt verdacht van mishandeling van zijn verloofde Jaimie Vaes.

Lil Kleine zou Vaes bij een ruzie aan haar haren uit een auto hebben gesleept en daarna haar hoofd tussen een autodeur hebben geklemd. De rechter-commissaris besliste woensdag dat de 27-jarige artiest, wiens echte naam Jorik Scholten is, de cel mocht verlaten in afwachting van het onderzoek. Het Openbaar Ministerie (OM) is tegen die beslissing in beroep gegaan.

Een week eerder werd Lil Kleine nog tot een taakstraf van 120 uur veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een mishandeling na een uit de hand gelopen ruzie in een Amsterdamse club in 2019. Hij heeft gezegd daartegen in beroep te gaan.